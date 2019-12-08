Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину. На это обратил внимание в своем твиттере ведущий политико-сатирического канала AleksanderThorn.

«Сегодня 7 декабря. Это Лавка Костина-задэ. Я только вчера днем здесь снял видео для своего канала. Таблички нету! Офигеть, они её сняли! Кто снял? 25 тысяч долларов наших, российских бюджетных рублей украли… второй раз!» — подчеркивает в коротком видео автор, показывая, что памятная табличка демонтирована со скамьи.

На этой неделе на YouTube-канале Алексея Навального вышел фильм-расследование под названием «Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт». Оно посвящено роскошной жизни ведущей федерального государственного телеканала «Россия-1» Наили Аскер-заде и её возможных близких отношениях с главой государственного банка ВТБ Андреем Костиным. В подтверждение слов о любовной связи журналистки и банкира оппозиционер продемонстрировал табличку на скамейке в Центральном парке в Нью-Йорке, которая гласит на английском языке: «Андрей Костин, не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015». В списке жертвователей парка за 2015 год указана Наиля Аскер-заде, которая перечислила сумму более 10 тысяч долларов.

Minval.az