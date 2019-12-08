Впервые в мире ученым удалось получить животных химер, которые представляют собой свиней с обезьяньей ДНК. Это лишь этап в исследованиях. Конечная цель — выращивать внутри поросят человеческие органы.

Как заявила Тянь Хаи, руководитель китайской государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии, получить живых химер свиньи и обезьяны удалось в первый раз. На четвертый день после зачатия эмбрионам свиней искусственно подсадили предварительно выращенную культуру обезьяньих клеток. Внедрение было произведено в стволовые клетки зародышей, передает портал «360tv».

В эксперименте ученые задействовали более четырех тысяч эмбрионов, но до момента рождения сохранились немногие. В результате в лаборатории родилось 10 живых поросят, но только двое из них — химеры. Ученые подсчитали, что в особях очень низкая концентрация обезьяньих клеток: от 1:1000 до 1:10 000.

Химеры — организмы, в которых присутствуют генетически разнородные клетки. Создание обезьяносвиней — лишь первый шаг на пути выращивания жизнеспособных органов, которые можно будет трансплантировать человеку. Ученые считают свой эксперимент удачным, хотя обе обезьяносвиньи прожили всего неделю, а установить причину их гибели не удалось.

Специалист по изучению стволовых клеток Университета Калифорнии Пол Кнопфер радость китайских ученых не разделяет. Он заявил, что эксперимент провален, так как концентрация инородных клеток у поросят была «невероятной низкой», а сами животные умерли. Ученый назвал результаты исследования «довольно обескураживающими».

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