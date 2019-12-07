Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не просит у России дешевые газ и нефть. Об этом он сказал на встрече с Путиным в Сочи, сообщил ТАСС. Лукашенко также отметил, что условия для конкурирующих предприятий должны быть равными.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал Лукашенко на встрече. Он также добавил, что «ничего не просит и ни на чем не настаивает».

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