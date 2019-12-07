Казахские польователи Instagram и Twitter запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього из-за высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма, пишет «Корреспондент».

Так, пользователи публикуют фото плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, чтобы попросить прощения у народа Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией. По его мнению, аннексия – слишком тяжелое слово для этого события.

В свою очередь МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления Токаева. Было заявлено, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

После этого Киев вызвал посла Казахстана. Украина и Казахстан подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, территориальной целостности и нерушимости границ, отметили в МИД.

 

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Я — гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Выражаю солидарность Украине и считаю, что Крым аннексирован Россией. Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я громадянка Казахстану і я вважаю, що Крим анексований Росією. @zelenskiy_official @1plus1_ua @navalny @zeteam2019 @dw_deutschewelle @ukr_pravda @hromadske.ua @radio.svoboda @krymrealii @nv.ua Источник изображений: @askhatakhmediyarov @azattyq #ukraine #україна #украина

Публикация от 🌙 Гера (@ohmygera)

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