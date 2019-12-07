Казахские польователи Instagram и Twitter запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього из-за высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма, пишет «Корреспондент».

Так, пользователи публикуют фото плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, чтобы попросить прощения у народа Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией. По его мнению, аннексия – слишком тяжелое слово для этого события.

В свою очередь МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления Токаева. Было заявлено, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

После этого Киев вызвал посла Казахстана. Украина и Казахстан подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, территориальной целостности и нерушимости границ, отметили в МИД.

Присоединяюсь к челленджу 💁🏻‍♂️#вибачтезанього Я — гражданин Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.

@zelenskiy_official pic.twitter.com/ERxJEf7Gt0 — Ержан (@Sh5krazism7Ru5n) 6 декабря 2019 г.

Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я — гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины. @zelenskiy_official @1plus1_ua

@askhatakhmediyarov

@aydossadykov@navalny pic.twitter.com/U3G8vumjWj — Camilla (@sad_camilla) 6 декабря 2019 г.

Minval.az