Казахские польователи Instagram и Twitter запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього из-за высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма, пишет «Корреспондент».
Так, пользователи публикуют фото плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, чтобы попросить прощения у народа Украины.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией. По его мнению, аннексия – слишком тяжелое слово для этого события.
В свою очередь МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления Токаева. Было заявлено, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.
После этого Киев вызвал посла Казахстана. Украина и Казахстан подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, территориальной целостности и нерушимости границ, отметили в МИД.
Присоединяюсь к челленджу 💁🏻♂️#вибачтезанього
Я — гражданин Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.
@zelenskiy_official pic.twitter.com/ERxJEf7Gt0
— Ержан (@Sh5krazism7Ru5n) 6 декабря 2019 г.
Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього
Я — гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.
@zelenskiy_official @1plus1_ua
@askhatakhmediyarov
@aydossadykov@navalny pic.twitter.com/U3G8vumjWj
— Camilla (@sad_camilla) 6 декабря 2019 г.
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Я — гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Выражаю солидарность Украине и считаю, что Крым аннексирован Россией. Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я громадянка Казахстану і я вважаю, що Крим анексований Росією. @zelenskiy_official @1plus1_ua @navalny @zeteam2019 @dw_deutschewelle @ukr_pravda @hromadske.ua @radio.svoboda @krymrealii @nv.ua Источник изображений: @askhatakhmediyarov @azattyq #ukraine #україна #украина