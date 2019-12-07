Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА «Новости».

«Ну не будет тогда ничего», — сказал Д.Медведев.

Он пояснил, что невозможно договориться по газу и в то же время требовать оплаты по различным судебным решениям.

«Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — резюмировал российский премьер.

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