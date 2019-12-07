Президент России Владимир Путин во время встречи с бизнесменами из Германии в Сочи перешёл на немецкий.

В какой-то момент глава государства заметил, что синхронный перевод для представителей ФРГ не идёт, и обратился к ним по-немецки.

Напомним, Владимир Путин встретился сегодня с бизнесменами из Германии. Они выразили надежду, что намеченный в Париже на 9 декабря саммит «нормандской четвёрки» приблизит мир на Украине и приведёт к отмене санкций ЕС против России. Кроме того, в рамках этой встречи президент РФ коснулся темы «Северного потока — 2».

Minval.az