Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское», — отметил глава МИД.

Так он прокомментировал на конференции «Средиземноморье: Римский диалог» тему распространяемых о России слухов.

Накануне газета Le Monde сообщила, что западные спецслужбы составили список по меньшей мере из 15 «российских шпионов ГРУ», использовавших небольшие города во французских Альпах в качестве «тыловой базы».

Отмечается, что это происходило с 2014 по 2018 год. Этих «российских шпионов» вычисляли французские, британские, швейцарские спецслужбы и их американские партнеры. Все 15 человек являются членами подразделения Главного управления Генштаба, более известного как ГРУ, которое якобы специализируется на убийствах. Среди них и подозреваемые Лондоном в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов.

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