Полиция британского графства Суррей объявила о поиске свидетелей аварии в городе Оксшотте, в результате которой погиб 49-летний российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий.

По данным правоохранительных органов, вечером 25 ноября на улице Уоррен Лейн столкнулись три автомобиля, при этом в этом ДТП получил серьезные травмы россиянин, выгуливавший по соседству свою собаку. Обретецкий был доставлен в больницу, где умер от последствий аварии 30 ноября.

«Мы хотели бы попросить не строить догадки об обстоятельствах происшествия, поскольку это может отразиться на ходе расследования. Это причиняет нам излишние волнения и боль в это непростое для нас время, — заявили родственники россиянина через полицию графства. — Мы будем признательны любым свидетелям аварии, которые свяжутся с полицией Суррея. Мы также просим уважать наше право на личную жизнь в момент, когда мы пытается справиться с горем после этого ужасающего происшествия и потерей нашего отца и лучшего друга.

Дмитрий Обретецкий родился в Волгограде, он являлся владельцем дистрибьюторской компании «Магнат трейд энтерпрайз», напоминает Медуза. Последние годы он проживал с семьей в Оксшотте. Британские таблоиды предполагали, что авария, в которой погиб Обретецкий, могла быть подстроена.

Minval.az