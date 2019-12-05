Старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой «в пятый раз продлили срок тюремного заключения», а также без объяснений засекретили ее дело. Об этом на своей странице в инстаграме сообщила дочь Каримовой Иман, которая живет в Лондоне. Она не уточнила, когда, кем и на сколько был продлен тюремный срок ее матери, пишет «Настоящее время».

Иман Каримова утверждает, что правительство Узбекистана использует «незаконные методы», чтобы «утопить в обвинениях» ее мать, и считает, что главная цель следствия по ее делу – обвинить Каримову «во всех возможных экономических и социальных неудачах и проблемах в стране».

Дочь Каримовой утверждает, что ее матери «в пятый раз продлили срок заключения и удерживают ее в полной изоляции».

«Недавно делу [Гульнары Каримовой] был присвоен статус «секретно», без объяснения причин, послуживших основанием для принятия этого решения, при полном понимании того, что это будет препятствовать людей возможной защите, которая может быть выдвинута, поскольку даже адвокаты не имеют доступа к материалам, – подчеркивает Иман Каримова. – Это полностью противоречит конституции. Таким образом, адвокаты и даже близкие родственники остались без информации о деле и здоровье Гульнары, что, по последним данным, является критическим».

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, подтверждая слова Иман, в ноябре сообщил в твиттере, что ему больше не позволяют встречаться с подзащитной, а все его запросы, отправленные в Узбекистан, были отклонены.

Перед этим Манжа сообщал, что в Ташкенте начался еще один тайный судебный процесс над Гульнарой Каримовой. Официально власти Узбекистана это не подтверждали, но в августе на Каримову были заведены еще несколько уголовных дел. Теперь ее обвиняют в хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем вымогательств.

Иман Каримова ранее сообщила, что отныне ее аккаунт iman.k17 в инстаграме будут вести «юристы», а не она лично, и пообещала, что «наша команда начнет публиковать полную информацию о политически мотивированном деле против Гульнары Каримовой».

Minval.az