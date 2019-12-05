В российских СМИ опубликованы документы из Государственного архива Краснодарского края, где говорится, что Тер-Арутюнян или Гарегин Нжде был коллаборационистом, пособником немецко-фашистских войск, одним из создателей так называемого Армянского легиона СС и сражался против СССР, сообщает Minval.az.

Издание SM-News приводит выдержки из архивных документов суда, согласно которым в 1920-1921 годах Тер-Арутюнян был главнокомандующим воинских сил в Зангезуре, где вел борьбу против Красной армии, затем бежал за границу и вел антисоветскую пропаганду. Во время Второй мировой войны стал сотрудничать с немецкими разведывательными органами для подрывной работы против частей Советской Армии, занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского Национального Совета», созданного в Берлине в 1942г.

Свидетели показали, что Тер-Арутюнян являлся членом контрреволюционного правительства в Нагорной Армении и как командующий вооруженными силами этого правительства руководил борьбой против Красной армии.

В эмиграции Нжде руководил армянской молодежной фашистской организацией, где использовал свою антисоветскую литературу.

В сборнике «Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика» за авторском Ваче Овсепяна говорится, что Нжде признал себя виновным практически по всем пунктам обвинения и был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

— Очередной миф про армянского «героя» раскрыт перед гражданами России, Азербайджана и даже Армении, и на это нечем ответить националистам из Еревана и тем, кто героизирует фашиста Нжде на территории России, — отметил российский эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. – Более того могу предположить, что теперь будут заданы более глубокие и проникающие вопросы, которые могут привести к уголовному преследованию тех, кто горячо протестовал против закона на территории России, который карает за героизацию фашизма.

Напомним: имя Гарегина Нжде оказалось в фокусе внимания российской общественности благодаря усилиям Азербайджана. В октябре 2019 года на саммите СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил об установленном в Ереване памятнике Нжде, который является гитлеровским пособником.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался возразить, но неубедительно. Эксперты напомнили, что еще раньше МИД РФ в своем докладе отмечал, что в отношении Нжде «имеется информация о его сотрудничестве с нацистами», а президент Владимир Путин отмечал, что героизация фашистских деятелей неприемлема.

Затем в фокусе внимания оказалась памятная табличка в честь Нжде уже в российском Армавире — на территории местной армянской церкви. Местные жители потребовали ее убрать. Затем, в середине ноября, депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил памятную табличку Гарегину Нжде черной краской. Позже Виноградов отметил, что местное отделение «Союз Армян» в двухнедельный срок должно было демонтировать табличку, но не сделали этого. В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников поддержал муниципального депутата и отметил, что «памятная табличка в честь Гарегина Нжде — это как красная тряпка. Пока ее не ликвидируют, я не успокоюсь». 30 ноября мемориальная доска Нжде была официально демонтирована. Однако памятник Нжде в Ереване по-прежнему стоит. И вопрос, кого в Армении выбирают себе в качестве героев, не теряет своей актуальности.

Minval.az