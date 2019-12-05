Российская телеведущая Ольга Скабеева утверждает, что поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись якобы телефонного разговора была показана в эфире телеканала Россия 1.

Скабеева извинилась перед собеседником в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — сообщил якобы Зеленский.

Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал.

«Извините, продолжу общение со своими коллегами», — добавил он.

Скабеева в ответ заметила, что редакция канала «не может прорваться через его пресс-службу», и попросила «уделить внимание», но ее собеседник повесил трубку.

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