Руководство Чечни планирует потратить 4,6 миллиона рублей на закупку 20 медалей и орденов имени первого президента республики Ахмата Кадырова, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на портал госзакупок.

Отмечается, что подрядчик должен будет изготовить 10 золотых медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» 750 пробы. Лицевая сторона награды будет украшена портретом Ахмата Кадырова, на оборотной стороне должно быть размещено его изречение: «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Колодку медали украсят драгоценные камни в виде флага Чечни. Кроме того, на лицевой части награды разместят 54 изумруда, 36 рубинов и 18 бриллиантов.

Также, согласно условиям тендера, необходимо изготовить 10 орденов из золота 750 пробы. Каждый из них должен весить не менее 58 граммов. Планируется, что на лицевой стороне награды разместят портрет Кадырова, а колодка также будет украшена драгоценными камнями.

Подрядчик должен будет выполнить заказ до 31 декабря 2019 года.

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