Служба национальной безопасности Армении задержала заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Геворка Лорецяна, его водителя и главу одного из футбольных клубов по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает aysor.am, глава футбольного клуба является также руководителем ряда компаний-поставщиков.

По предварительным данным, замминистра оказал компании содействие в объявленных министерством конкурсах по приобретению спортинвентаря, договорился через своего водителя о получении крупной взятки.

После получения взятки все трое были задержаны. Материалы дела переданы в следственный департамент СНБ.

Minval.az