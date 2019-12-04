Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Как уточнили в дипмиссии, делегация казначейства должна была приехать в американскую столицу 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

«Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым», — добавили в посольстве.

Дипломаты обвинили власти США в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц и срыве «важнейших переговорных форматов».

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание «визовой войны» на Россию.

Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с «ног на голову»», — подчеркнули в дипмиссии.

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.

В ответ Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.

Minval.az