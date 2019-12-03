Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья в последние годы. Он сделал это во время отчета о работе властей украинской столицы, передает издание «Страна.ua».

По словам Кличко, последний год работы добавил ему седины, морщин и лишнего веса. Он отметил, что поправился на три килограмма, но пообещал сбросить два из них. Также Кличко пожаловался, что по утрам его «смарт-часы показывают не более 20 процентов жизненных сил». «Но я встаю. Иду. И работаю», — заявил мэр, отметив, что видит своей целью превращение Киева в лучший город мира.

Говоря о событиях подходящего к концу года, он указал на его насыщенность, вспомнив о поездках в Давос, Париж, Вашингтон и Лас-Вегас. Также Кличко похвастался покупкой нового велосипеда, на котором за год проехал по Киеву 1700 километров.

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