Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

По словам Володина, первоочередной задачей ставится отстаивание права проживающих на территории Украины народов на изучение своего языка.

Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. «Нельзя спускать с рук националистам их поведение», — цитирует его ТАСС.

30 ноября Вячеслав Володин высказал мнение, что из-за притеснения нацменьшинств Киев может потерять контроль над рядом областей. По его словам, сегодня на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров.

На Украине раскритиковали заявление российского парламентария и указали на готовность принять под свой контроль «пару» регионов России.

В Кремле между тем напомнили, что Володин выражает свое личное мнение.

Minval.az