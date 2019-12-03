НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он выступил в Лондоне, где пройдет встреча лидеров стран НАТО, на дискуссионном форуме. Трансляцию вела пресс-служба альянса, передает РИА Новости.

«НАТО решила еще на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остается. В то же время, мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции», — заявил генсек НАТО, отвечая на вопрос, когда Киев и Тбилиси могут получить приглашение.

Minval.az