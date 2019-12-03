Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в развязывании торговых войн и конфликта в Сирии виноваты крупные державы.

В ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, Лукашенко отметил, что Беларусь и Сербия не гигантские государства и не обладают большими запасами ресурсов, которые есть у глобальных игроков, в том числе у России и США. Он напомнил, что малые государства ориентируются на эти крупные державы.

«Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав», — заявил Лукашенко, передает агентство «Интерфакс».

Он также отметил, что крупные геополитические игроки ради своего выживания создают напряженную обстановку в мире.

«По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо», — сказал Лукашенко.

Minval.az