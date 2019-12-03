Рейсовый автобус в Приморском районе Петербурга загорелся на шоссе в районе поселка Ольгино. В момент пожара в салоне находились 50 человек. Автобус следовал из Северной столицы в Зеленогорск и загорелся на Приморском шоссе, в районе поселка Ольгино.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, в автобусе находились 50 пассажиров. Водитель увидел дым в моторном отсеке, остановил автобус на обочине и эвакуировал людей. Спаслись они благодаря грамотным действиям и оперативности водителя.

Героем дня стал 43-летний уроженец Узбекистана, на предприятии он работает три года, рассказали в пресс-службе ОАО Третий парк. Так, водитель автобуса маршрута № 211 выехал от метро Черная речка в районе 11:40, а уже около 12 часов заметил позади автобуса черный дым.

Мужчина остановился у гостиницы Балтиец, открыл сразу три двери и объявил об эвакуации. Водитель попытался самостоятельно тушить автобус тремя огнетушителями. К сожалению, как показывает практика, если автобус начинает гореть, то потушить его такими локальными средствами, как огнетушитель, практически невозможно. Это проверено, объяснили в пресс-службе.

В ОАО Третий парк подтвердили, что в ЧП никто не пострадал. Покинувшие автобус пассажиры благополучно сели на следующий автобус.

Справиться с огнем водителю помогли прибывшие сотрудники МЧС. Спасатели быстро потушили пожар.

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