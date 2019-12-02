Комиссия парламента Эстонии по социальным делам на заседании в понедельник пришла к выводу, что страна к легализации конопли не готова.

Комиссия решила не поддерживать поступившее в парламент коллективное обращение под названием «Эстония нуждается в реформе конопли», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента.

Председатель комиссии Тынис Мёльдер (Tonis Molder) сослался на оценку союза врачей, согласно которому легализация конопли может быть опасной для здоровья населения. Больше внимания в Эстонии следует уделить улучшению возможностей лечения и предупредительным мерам.

«Доход от вывода конопли на рынок был бы меньше расходов, которые в дальнейшем потребуются для ликвидации нанесенного ей ущерба», — сказал Мёльдер, добавив, что легализация конопли может вести к распространению «тяжелых» наркотиков.

По мнению членов комиссии, обращение имело очевидную коммерческую составляющую. «Этот финансовый аргумент содержался в сопроводительном письме к обращению. Чтобы подчеркнуть важность темы, оно указывало на потерянные для государственного бюджета миллионы, которые перешли в кошелек преступного мира. Кроме того, согласно одному из аргументов в пользу конопли, ее легализация сократит употребление других наркотиков. В то же время приведенные данные говорят об обратном: употребление конопли способствует переходу на другие наркотики», — сказала Хеле Эвераус (Hele Everaus).

4 июня парламент принял в производство коллективное обращение «Эстония нуждается в реформе конопли», инициаторы которого выступают за легализацию употребления конопли.

Minval.az