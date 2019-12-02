Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Это следует из комментария к отчету «Газпрома» по МСФО.

В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара. Год назад за тот же период она превышала 250 долларов, то есть падение в годовом выражении составило 32 процента.

В последний раз дешевле «Газпром» продавал газ Европе в 2004 году. Тогда он стоил 137,7 доллара, но в 2005-м поднялся выше 190 долларов.

Причиной такого снижения цен стал избыток предложения на рынке, сформировавшийся благодаря сжиженному природному газу (СПГ). Стоимость СПГ в Азии рухнула в два раза, после чего производители начали отправлять газовозы к Европе.

Ранее из самого отчета стало понятно, что чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей (12 процентов в годовом выражении). Из-за этого вся чистая выручка упала на восемь процентов. Компании удалось лишь частично компенсировать потери с помощью повышения цен на внутреннем рынке и для ближнего зарубежья.

Прибыль от продаж «Газпрома» сократилась на 29 процентов (973 миллиарда против 1,39 триллиона рублей), но за счет снижения финансовых расходов компания увеличила чистую прибыль на четыре процента.

Minval.az