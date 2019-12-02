Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе «вора в законе», передает ТАСС.

Документ направлен на рассмотрение с пометкой «определен президентом как неотложный».

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе «вор в законе», обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

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