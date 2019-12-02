В Китае в провинции Гуйчжоу обнаружили окаменелости возрастом 609 миллионов лет, как сообщается на сайте Университета Бристоля.

После того, как их изучила международная группа исследователей во главе с учеными из Университета Бристоля и Нанкинского института геологии они пришли к выводу, что это мог быть эмбрион ранее неизвестного науке организма.

Рентгеновская микроскопия установила, что окаменелости сохранились вплоть до их составных клеток.

Неизвестное ранее науке существо получило название Caveasphaera. Ученые пришли к выводу, что это был многоклеточный организм, который развивался как эмбрион. Всего было найдено более сотни, напоминающих зародышей морских звезд и кораллов.

Ученые не смогли установить, было ли существо Caveasphaera животным. Обнаруженные окаменелые представителей этого вида находились на разных стадиях развития. Некоторые состояли лишь из двух клеток.

Увидеть «составные части» размером менее одной тысячной миллиметра исследователям удалось лишь при помощи специального медицинского сканера.

«Наши результаты показывают, что представители вида Caveasphaera сортировали свои клетки во время развития эмбрионов точно так же, как и современные животные, и люди. Но у нас нет доказательств того, что эти эмбрионы превратились в более сложные организмы», — отмечает соавтор исследования Цзонцзюнь Инь из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Ученые пришли к выводу, что обнаруженные окаменелости являются древнейшим свидетельством «этого самого важного шага в эволюции животных, который позволил им развить различные слои тканей и органов».

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