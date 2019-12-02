Армения продолжит работать по своей повестке в рамках мирного процесса, сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на брифинге, отвечая на вопрос Sputnik Армения, может ли отразиться внутриполитическая ситуация в Азербайджане на переговорный процесс по Карабаху.

«Мы верны процессу мирного урегулирования. За последние 1,5 года мы показали наши возможности и серьезность по эффективной работе в рамках мирного процесса», — сказал Мнацаканян.

Он отметил, что стороны работали над предстоящей с Мамедъяровым встречей в Братиславе. У Армении есть свои приоритеты, и она продолжит работать над ними.

Мнацаканян не стал комментировать события в самом Азербайджане, подчеркнув, что Ереван продолжит двигаться в рамках своей повестки.

Minval.az