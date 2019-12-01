Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина обратилась в полицию. Как рассказал ее представитель, правозащитник Иван Мельников, маленькому сыну Воеводиной угрожают.

Отцу модели на телефон пришло сообщение о том, что Леон находится в большой опасности. Незнакомая семье женщина, отправившая послание, настаивала на срочной встрече с Оксаной. На эту встречу пошла подруга Воеводиной и записала разговор. После этого женщина обратилась в полицию.

Неизвестная неоднократно обращала внимание на незащищенность ребенка. По ее словам, Леон находится в опасности из-за суда Воеводиной с бывшим мужем, но она может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ, сообщил Мельников.

«Мы считаем, что по смыслу приведенных в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребенка. В связи с этим мы просим полицию провести проверку полученной информации, а также сообщения о готовящемся преступлении против несовершеннолетнего», — заявил Мельников, передает телеканал НТВ.

Напомним, сейчас девушка пытается отсудить у бывшего возлюбленного дорогостоящую недвижимость в Москве и Лондоне, а также получить алименты на содержание сына Леона в размере 24 тысячи фунтов стерлингов.

В ноябре султан предложил своей бывшей жене создать трастовый фонд для ее сына. Объем фонда составит около четверти миллиона долларов (16 миллионов рублей). Взамен бывший король Малайзии выдвинул условия: воспитать ребенка в исламских традициях с соответствующим религиозным образованием, полностью исключить его контакт с предполагаемым отцом, а также бывшая «Мисс Москва» должна закрыть аккаунты в соцсетях. Воеводина не согласна с этим предложением.

Король Малайзии Мухаммад V Фарис женился на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной в ноябре 2018 года. А уже в июле стало известно, что отрекшийся от престола султан развелся с россиянкой.

Представители августейшей семьи обвинили модель во лжи, клевете и распространении личных фотографий Мухаммада V в соцсетях, а сам бывший король заявил, что бывшая жена «опозорила его семью». Кроме того, ходили слухи, что султан заподозрил супругу в изменах. При этом Воеводина заявила, что готова провести тест ДНК своему сыну.

Minval.az