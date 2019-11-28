Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) обнаружили в домашней среде особо опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам. Речь идет о метициллинрезистентном золотистом стафилококке, который, по данным специалистов, убивает около 20 тыс. человек в США ежегодно.

Как выяснили ученые, именно в домашней среде стафилококк распространяется легче всего. Заразиться можно при контакте с другими членами семьи и при прикосновении к загрязненной поверхности. Бактерия может вызвать пневмонию, поразить органы и даже привести к летальному исходу в случае попадания в кровоток, пишет портал Medical Xpress.

Исследование проводилась в домах, где живут дети, прошедшие курс лечения от стафилококка. Ученые взяли мазки из ноздрей, подмышек и паха людей, а также образцы у домашних животных и с различных поверхностей.

Бактерию обнаружили у половины участников и трети домашних животных, а в домашней среде — на ручках дверей холодильников, смесителях для раковины и столешницах в ванной, простынях и полотенцах, выключателях света, телефонах, пультах от телевизора, клавиатурах и мышках. Именно через предметы быта распространялась бактерия в большинстве случаев.

Ученые посоветовали чаще мыть руки с мылом, особенно после туалета и перед приготовлением или употреблением пищи, использовать дезинфицирующие средства при уборке и не делиться с другими предметами личной гигиены, например, зубными щетками.

Minval.az