Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

«На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация», – говорится в документе.

По версии чешской спецслужбы, активностью в Чехии наряду с Россией отличаются разведывательные службы Китая.

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