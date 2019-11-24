Украина ощущает неизменную поддержку США, несмотря на ситуацию с расследованием по импичменту. Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Украина имеет дело с многими людьми из Госдепа, Пентагона и т. д. — и все говорят, что эту ситуацию никоим образом не стоит рассматривать как признак изменения политики. Для нас очень важно, что американский народ и правительство — с нами в борьбе против России», — ответил Загороднюк на вопрос о влиянии расследования по импичменту в США на межгосударственные отношения.

Министр подчеркнул, что поддержка США основывается на совместных с Украиной ценностях, которые не претерпели изменений.

«Речь идет о ценностях свободного мира, верховенстве права и территориальной целостности, которые остались неизменными. Мы общаемся с сенаторами, дипломатами, военными — и все они утверждают, что поддержка основывается на ценностях и не может измениться за короткое время. Общая политика не претерпела изменений, мы абсолютно уверены на этот счет», — отметил Загороднюк.

В то же время он признал, что Украина предпочла бы «не быть в свете софитов этих новостей».

«Корреспондент» информирует, что пресс-служба Минобороны также сообщает о встрече Загороднюка с сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом, в ходе которой американские политики заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны России. Речь, в частности, шла о давлении на Россию из-за строительства Северного потока-2.

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