Издание «Фонтанка» утверждает, что обнаружило человека, который присутствует на видео о пытках и казни человека, снятом в Сирии в 2017 году, опубликованном «Новой газетой». Предположительно, это 39-летний бывший военный из Брянска по имени Руслан, журналисты связывают его с ЧВК «Вагнер». Знакомые мужчины опознали его на групповой фотографии, сделанной в день убийства.

По информации «Фонтанки», ранее Руслан участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2017 году, по словам его знакомых, он ездил в командировку в Сирию. «Фонтанка» обнаружила данные загранпаспорта Руслана и сведения о том, что он летал в Сирию на чартерном рейсе из Ростова. Сейчас, по данным издания, мужчина занимается патриотическим воспитанием молодежи. В соцсетях доступны его фотографии в казачьей форме.

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Сам Руслан в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что никогда не был в Сирии, не состоял в частной военной компании, а в 2017 году не покидал Брянск. Руслан пообещал предоставить изданию фотографию своего загранпаспорта, но в итоге не сделал этого. По словам мужчины, сейчас он работает волонтером в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске и участвует в школьных соревнованиях по ориентированию и туризму.

В 2017 году в интернете было опубликовано видео, где четверо человек избивают пятого кувалдой. На новых записях, появившихся в ноябре 2019 года, видно, что после этого человека расчленяют и сжигают. «Новая газета» сообщила 20 ноября, что на записи присутствует боец ЧВК «Вагнер» Станислав Д., бывший полицейский из Ставрополя. Всего в казни, по информации «Фонтанки», участвовали шесть человек.

Minval.az