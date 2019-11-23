Избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата республиканского парламента) нового созыва, «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич в своем блоге в Instagram обвинила британское издание The Times в публикации «лживых фактов». Критика касалась статьи, в которой отношения белорусской красавицы с президентом Александром Лукашенко подаются как романтические.

«Я за свободу слова. Но будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания, — написала Василевич. — Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты… Это ли профессиональная журналистика?»

Она также отмечает, что «журналистика — это не о «за» и «против», это не о личном отношении журналиста к тому или иному факту. «Задача журналиста — не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию. Но у нас другая ситуация — журналистика мнений», — удручена народная избранница.

Сообщение также продублировано на английском языке. А в конце вопрос о профессионализме в журналистике адресован непосредственно The Times, передает «Интерфакс».

В понедельник, 18 ноября, газета The Times опубликовала большой материал, посвященный прошедшим выборам депутатов парламента в Беларуси. Кроме оценки итогов выборов, там также рассказывается о самом молодом депутате страны — 22-летней королеве красоты Марии Василевич, которая иногда появляется на официальных и неформальных мероприятиях, где присутствует 65-летний президент республики Александр Лукашенко, которого британское издание называет «многолетним диктатором». Автор публикации в The Times также утверждает, что Лукашенко и Василевич находятся в романтических отношениях.

Лукашенко и Василевич вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также чемпионат мира по футболу 2018 года в России. The Times утверждает, что Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за ее подготовкой к конкурсу «Мисс мира — 2018». На нем она заняла третье место.

В публикации отмечается, что ставшая депутатом Мария Василевич не имеет политического опыта. В Палате представителей Национального собрания она намерена заняться привлечением внимания к проблемам молодежи.

Наблюдатели говорят, что на парламентских выборах в Беларуси в нижнюю палату не прошел ни один оппозиционный кандидат. Они были отсеяны уже в ходе регистрации и агитационного периода. Международные эксперты назвали выборы недемократическими.

Сам Лукашенко с напускным спокойствием говорил, что успехи оппозиции на выборах в парламент его не интересуют. «Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет?» — сказал он.

Minval.az