Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что проект строительства мечети в Киеве, которую планирует построить крымскотатарская община при содействии Турции, уже готов. Мечеть рассчитана на пять тысяч человек и она будет построена в центре столицы.

Об этом он сказал в эфире программы «Bugün» на телеканале ATR.

«С поисками земли мы провели огромную работу, но ничего не нашли. И я благодарен олигарху Ринату Ахметову, который подарил нам участок, который стоит около $5 миллионов долларов. Мы об этом уведомили Турцию, проекты уже готовы, бюджет тоже. Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: «Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман». В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине», — рассказал Джемилев.

Он добавил, что также решается вопрос строительства жилья для крымских татар, которые вынужденно покинули Крым и из-за преследований оккупантов не могут вернуться домой. Строить новые квартиры для крымских татар планируют в Днепре, Харькове, Одессе, Херсоне и Львове. А вот в столице жилье решили не строить, а покупать, потому что рынок недвижимости в Киеве и так большой.

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