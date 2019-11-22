Грузия и США заключили трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, сообщает «Интерфакс».

Документ был подписан в пятницу в Пентагоне в рамках визита в Соединенные Штаты министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили.

Соглашение определяет приоритетные направления грузинско-американского сотрудничества в сфере обороны и безопасности на ближайшие три года и направлено на усиление уровня готовности обороны Грузии и взаимосовместимости.

«В рамочном соглашении отмечается, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также евроатлантические устремления страны», — отмечается в сообщении.

Документ также предполагает продолжение совместных с США программ подготовки грузинских военнослужащих с участием американских военных инструкторов, включая Программу готовности обороны Грузии (GDRP) и программу подготовки военнослужащих перед переброской в Афганистан для участия в миссии НАТО «Решительная поддержка».

США также продолжат оказывать Грузии поддержку в проведении реформ в сфере обороны.

Minval.az