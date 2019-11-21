Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года. Он заявил об этом на теледебатах кандидатов от Демократической партии.

Как пишет «Лента.ру», на дебатах в американском штате Джорджия Байдену задали вопрос о слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа. Байден отметил, что многое узнал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, например, что Трамп не хочет его участия в выборах от демократов. Также, по словам политика, он понял, что Россия не желает ему победы в этих выборах.

Байден добавил, что кто-то должен «сделать то, что должно быть сделано»: победить Дональда Трампа.

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