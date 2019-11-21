Женщины рабочих профессий после 36 лет начинают стареть быстрее своих сверстниц, которые трудятся в других местах. Зато у мужчин-рабочих старение, наоборот, замедляется. К такому выводу пришли ученые Московского государственного психолого-педагогического университета, передает портал «360tv».

Исследователи сравнили биологический и психобиологический возраст и заметили, что люди рабочих профессий отличаются от остальных. Так, среди представителей рабочих профессий был отмечен низкий индекс относительного старения у женщин всех возрастов и мужчин от 36 до 60 лет и от 61 до 87 лет.

Среди представителей рабочих профессий, начиная с 35 лет, женщины стареют быстрее сверстниц из других областей занятости. У мужчин, выбравших рабочие профессии, старение, наоборот, протекает медленнее во всех возрастных группах, особенно значимо это выражено для возрастной группы основного трудоспособного возраста — 36-60 лет.

Minval.az