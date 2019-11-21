Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера WhatsApp удалить его со своих смартфонов.

В своем телеграм-канале Дуров рассказал, что WhatsApp делает информацию на смартфоне уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности. По его словам, они могут получить доступ ко всем данным, прислав видео адресату.

Дуров убежден, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран.

В мае этого года стало известно, что хакеры смогли устанавливать слежку за пользователями с помощью звонков.

Minval.az