Ученые посчитали все когда-либо добытое золото на планете.

Сообщается, что если переплавить все когда-либо добытое золото, то получится куб с ребром длиной 21 метр, передает портал «Korrespondent.net».

По состоянию на конец 2017 года количество добытого в мире золота составило 190 040 тонн. Уточняется, что в расчет также взяты все известные исторические золотые артефакты.

Ученые подчеркивают, что около двух трети этого объема было поднято из-под земли за период с 1950 года. При этом почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения — 47,7%.

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