Нынешний процесс переговоров по карабахскому урегулированию вызывает обеспокоенность, заявил ходжалинский преступник Серж Саргсян на заседании Европейской народной партии в Хорватии.

Свергнутый армянский лидер отметил, что как человек, который лично участвовал «в процессе самообороны Карабаха» (в оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана — прим. Minval.az), хорошо знает «цену мира». С этой точки зрения любые, даже самые плохие переговоры лучше войны, продолжил свою циничную речь военный преступник.

«Очень важно, чтобы посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжали получать беспрекословное содействие международного сообщества. К сожалению, мы становимся свидетелями, как Азербайджан продолжает вооружаться и угрожать Карабаху и Армении. Хочу, чтобы в Баку вновь услышали мое послание – Карабах никогда не будет в составе Азербайджана и эта проблема не имеет военного решения», — важно заявил один из главарей «карабахского клана».

Minval.az