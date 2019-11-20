Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит причин для проведения досрочных выборов парламента.

«Я не вижу сегодня предпосылок, которые бы могли это вызвать», сказал Разумков в интервью интернет-изданию «Украинская правда», обнародованному в среду.

Он также считает, что нет предпосылок для кадровых ротаций в кабинете министров после Нового года.

«На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены», — отметил Разумков.

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