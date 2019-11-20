Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
По его словам, сейчас они подходят к украинским территориальным водам.
«Они своим ходом не идут», — отметил он в комментарии «4 каналу».
Воронченко также заявил, что российская сторона «угробила» корабли и «поснимала с них плафоны, розетки и унитазы».
Он также обвинил Россию в варварском отношении к арестованным кораблям.
Адмирал пообещал, что Киев покажет всему миру, как сейчас выглядят корабли.