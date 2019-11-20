Министр обороны Армении Давид Тоноян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика у себя в Ереване.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

В ходе встречи стороны обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта. Тоноян и Каспшик также обсудили деятельность международных организаций в процессе урегулирования конфликта, подчеркнув необходимость усилий Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Стороны также подтвердили важность внедрения механизмов укрепления доверия на линии соприкосновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

Minval.az