Лидеры грузинской оппозиции договорились не затрагивать внешнеполитические вопросы во время выступлений против действий правящей партии «Грузинская мечта» Об этом в интервью «Известиям» рассказала бывший спикер парламента Грузии, глава партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, добавив, что в этих протестах нет «руки Москвы».

Акции, проходящие в Тбилиси, не затрагивают Россию, отметила она. «Удалось убрать совершенно неправильное направление», которое «принимали грузинские митинги», указала Бурджанадзе. Сейчас на митингах нет «ни одного антироссийского или другого внешнеполитического лозунга», обратила внимание она.

«Мы договорились: здесь стоят люди с совершенно различными взглядами», в том числе внешнеполитическими, поэтому необходимо уважать друг друга, подчеркнула экс-спикер парламента. Необходимо «создавать, говорить и делать то, что нас объединяет, а не разъединяет», призвала она.

«В этих протестах нет ни руки Москвы, ни руки Вашингтона», — отметила Бурджанадзе. По ее мнению, «все происходит из-за глупости и цинизма Иванишвили».

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