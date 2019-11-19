Несмотря на то, что человек и собака находятся в дружеских отношениях порядка 40 000 лет, многие вопросы взаимоотношений до сих пор остаются не ясными, пишет интернет-портал lenta.ua.

Недавно эксперты из США установили, что люди начинают лучше понимать эмоции животных, когда становятся старше. Участникам эксперимента были предложены снимки собак: добровольцам было необходимо установить, какие эмоции испытывают животные.

Чем взрослее были люди, тем более тонко они понимали чувства собак, которых видели на снимках.

Кстати, псы тоже хорошо считывают настроение человека.

А вот дети практически не понимают эмоции животных, хоть и любят проводить с ними время. Также удалось выяснить, что каждый человек в состоянии вычислить агрессивно и дружелюбно настроенных питомцев.

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