В понедельник военнослужащий-контрактник армии Армении получил ранение вследствие взрыва мины в Тавушской области Армении. Эту информацию подтвердил Sputnik Армения пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Читайте также: Армянский солдат подорвался на мине в оккупированном Карабахе

Глава общины Неркин Кармирахбюр Арутюн Манучарян сообщил, что раненому Лорису Чобаняну, 1975 года рождения, пришлось ампутировать ногу ниже колена. Операцию провели в больнице города Берд. По словам Манучаряна, у Чобаняна двое детей — сын и дочь.

Minval.az