Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал мудаком наблюдателя за выборами в нижнюю палату парламента.

Белорусский лидер посетил один из участков голосования и ответил на вопросы журналистов. Лукашенко прокомментировал ситуацию с наблюдателем из Бреста, который ранее заснял вероятное нарушение. Неизвестная девушка направлялась к урне для голосования с пачкой бюллетеней в руке.

«Если какой-то, извините меня, придурок или мудак начинает бросаться на избирателей, [то надо] чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как милиционеры умеют это делать», — цитирует главу Беларуси «Лента.ру».

Minval.az