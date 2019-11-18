Глава постоянной комиссии парламента Армении по обороне и безопасности, депутат от правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил, что третий президент Армении Серж Саргсян будет приглашен в комиссию по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года с Азербайджаном.

«Сперва мы должны подготовить полный список вопросов, и только потом предъявлять его Саргсяну», — сказал Кочарян журналистам, добавив, что экс-президент будет приглашен в комиссию в самом конце ее работы.

Комиссия по расследованию обстоятельств Апрельской войны в Карабахе была создана в парламенте Армении в июне текущего года.

Minval.az