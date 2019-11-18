В четверг, 18 ноября, Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломаты отметили, что корабли стали вещдоками по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы. Украине их передали на ответственное хранение, так как в России завершились следственные действия в отношении кораблей.

«Их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — подчеркнули в МИД.

Источник ТАСС в силовых структурах, рассказал, что передача прошла в 30 километрах от мыса Такиль.

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