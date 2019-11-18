Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова о необходимости останавливать тех, кто «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами», «убивая, сажая, пугая». Кадыров заявил, что прямой перевод некорректен, так как эти слова являются в чеченском языке общеупотребительной идиомой.

Как сообщает «Кавказский узел», Кадыров во время посещения строящегося в Грозном Исламского центра заговорил о критиках власти и заявил: «Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: „Я тебя побью, я тебя убью, я вырву“… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… „Вот видите: Кадыров то да се“… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать».

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