Представители белорусской оппозиции не прошли в состав парламента по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, состоявшихся 17 ноября.

Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов голосования, опубликованные в понедельник на сайте Центризбиркома (ЦИК) республики.

По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, которые нельзя отнести к числу оппозиционных. В новый парламент также избраны представители общественного объединения «Белая Русь», которое поддерживает политику действующей в стране власти.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа.

Minval.az