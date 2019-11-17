Богатство — одно из главных стремлений человека. Но то, что у одних получается просто играючи, другим достаётся с трудом, или же деньги вообще словно проходят мимо, не замечая их.

Психологи давно заметили, что есть вредные, так называемые токсичные привычки, которые словно обрекают человека на бедность, пишет «Лайф». Если вы найдёте в себе такие, то лучше от них отказаться хотя бы на время. И по прошествии времени вы увидите положительные изменения.

Жажда халявы

Одна из первых привычек бедного человека — искать бесплатное. Дело не в экономии, а в желании брать даже ненужное, лишь бы халява.

Постоянное нытьё

Начальник — сволочь, погода — дрянь, настроение кислое. Кажется, нытьё — самоцель и человек получает удовольствие от процесса.

Зависть к другим

Сын маминой подруги всегда лучше. Еда у других вкуснее. А зарабатывают они больше. Не тратьте время на обсуждение чужих успехов.

Нежелание брать ответственность

Критикует начальника, но, если просят сделать самого, отказывается. Главный лозунг: инициатива наказуема. Таких богатство не любит.

Жалость к себе

Вы такой классный и умный, но никто вас не ценит. Таланту тяжело. А кругом бездари и воры. Узнали себя? Тогда бросьте это делать.

Мелочная жадность и бездумные траты

Не вернуть долг, обмануть по мелочи, купить топовый гаджет в кредит — ложь, траты без стратегии. Такое поведение вредит вам.

Нежелание открывать новое

Полная уверенность в собственной правоте, агрессия к непонятному, нежелание учиться в любом возрасте — привычки, ведущие к нищете.

Minval.az