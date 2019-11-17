Банды шимпанзе нападают на людей в Уганде. Обезьянам нечего есть и негде жить — поэтому он ведут войну за территорию, жертвами в которой становятся человеческие дети. Африканцы благодаря прогрессу обрабатывают все больше земли и оттесняют диких животных, но защититься не могут. Убийство шимпанзе в Уганде — уголовное преступление.

Жизнь крестьян в Уганде никогда не была простой. До конца прошлого века они или захватывали наделы, или передавали их по мужской линии как самое большое сокровище. В 1998 году наконец приняли закон о земле. Люди почувствовали себя более защищенными.

Одновременно началось распахивание бывшей ранее свободной земли. Крестьяне вырубали тысячи гектаров леса, чтобы расширить площадь посевов. Там вулканическая, богатая почва, которую хорошо увлажняют сезонные дожди. На приусадебных участках люди собирают богатые урожаи маниоки, кукурузы, табака, кофе, сахарного тростника и риса. Фермерские хозяйства благоденствуют.

Но вмешательство в экосистему не могло остаться безнаказанным. Но беда пришла, откуда не ждали. Нападать на крестьян начали не хищники, а шимпанзе. Как и друге в джунглях, они остались без привычных мест обитания и кормежки, передает онлайн-издание «360tv» .

Первый известный смертельный случай произошел в 2014 году недалеко от города Мухороро. Крупный самец похитил маленького мальчика на глазах матери в деревне Кьямаджака на западе Уганды. Женщина бросилась в погоню, но шимпанзе без труда убежал в лес, где жестоко убил малыша.

После этого семья, в которой есть еще двое детей, бросила дом на краю леса и перебралась в более безопасное место. Теперь им грозит нищета.

С тех пор в регионе шимпанзе убили еще троих детей, полдюжины людей были ранены. Обезьянам мало места, которое им предоставлено в местных национальных парках. Население растет, за последние десятилетия лес был заметно вырублен.

Считается, что поголовье шимпанзе в Африке насчитывает около 300 тысяч животных. Взрослые самцы достигают 130 фунтов и могут быть столь же сильным, как мужчина такого же веса.



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